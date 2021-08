தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோர் எண்ணிக்கை 62 கோடியை கடந்தது + "||" + 62 crore doses of COVID19 vaccine administered in the country so far: Ministry of Health and Family Welfare

