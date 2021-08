தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை திட்டம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு புதிய மனு + "||" + Megha Dadu Dam Project: New petition filed by the Government of Tamil Nadu in the Supreme Court

மேகதாது அணை திட்டம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு புதிய மனு