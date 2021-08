தேசிய செய்திகள்

2019-2020 நிதியாண்டில் தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் கட்சிகளுக்கு ரூ.3,429 கோடி நன்கொடை + "||" + Donations of Rs 3,429 crore to parties through election bonds in the 2019-2020 financial year

2019-2020 நிதியாண்டில் தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் கட்சிகளுக்கு ரூ.3,429 கோடி நன்கொடை