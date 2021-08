உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் ரசாயன தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து; 16 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Fire at a chemical factory in Pakistan; 16 people were killed

பாகிஸ்தானில் ரசாயன தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து; 16 பேர் உயிரிழப்பு