தேசிய செய்திகள்

6-12ம் வகுப்புகள் வரும் செப்டம்பர் 1 முதல் திறப்பு; மத்திய பிரதேச முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + Classes 6 to 12 will open from September 1; Madhya Pradesh CM announcement

6-12ம் வகுப்புகள் வரும் செப்டம்பர் 1 முதல் திறப்பு; மத்திய பிரதேச முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு