மாநில செய்திகள்

சென்னையில் செப்டம்பர் 1ல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி; அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Vaccination of college students on September 1 in Chennai; Minister Ma. Subramanian

சென்னையில் செப்டம்பர் 1ல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி; அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்