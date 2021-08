தேசிய செய்திகள்

பாரா ஒலிம்பிக்: இறுதிப்போட்டியில் பவினா; பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + The entire nation is praying for your success and will be cheering for you tomorrow Narendra Modi

பாரா ஒலிம்பிக்: இறுதிப்போட்டியில் பவினா; பிரதமர் மோடி வாழ்த்து