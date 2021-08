தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 31,265 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - 153 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 31,265 new COVID-19 cases in Kerala, active cases at 2 lakh; TPR drops to 18.67%

கேரளாவில் மேலும் 31,265 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - 153 பேர் உயிரிழப்பு