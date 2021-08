தேசிய செய்திகள்

ஜாலிபன் வாலாபாக் நினைவிடத்தை காணொலியில் திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi dedicates renovated complex of Jallianwala Bagh Memorial in Punjab's Amritsar to the nation, via video conference

ஜாலிபன் வாலாபாக் நினைவிடத்தை காணொலியில் திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி