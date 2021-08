உலக செய்திகள்

தலீபான்களுடன் பேச்சுவார்த்தை - பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் + "||" + France is in talks with the Taliban on humanitarian operations, says President Emmanuel Macron: AFP

தலீபான்களுடன் பேச்சுவார்த்தை - பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான்