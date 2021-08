தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து பறந்த கடைசி இங்கிலாந்து விமானம்! + "||" + Last British flight evacuating civilians from Afghanistan has left Kabul,

