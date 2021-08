உலக செய்திகள்

கொரோனா பலி அதிகரிப்பு: அமெரிக்காவில் புளோரிடா ஆஸ்பத்திரி பிணவறைகளில் இடம் இல்லை + "||" + US Covid Surge: Florida Morgues ‘Out of Space for Bodies’, Oxygen Crunch in Hospitals

கொரோனா பலி அதிகரிப்பு: அமெரிக்காவில் புளோரிடா ஆஸ்பத்திரி பிணவறைகளில் இடம் இல்லை