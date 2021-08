மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 112 கல்லூரிகளில் 1-ந்தேதி தடுப்பூசி முகாம்: மாணவர்கள், பேராசிரியர்களுக்காக மாநகராட்சி ஏற்பாடு + "||" + 1-day vaccination camp in 112 colleges in Chennai: Corporation organizes for students and professors

சென்னையில் 112 கல்லூரிகளில் 1-ந்தேதி தடுப்பூசி முகாம்: மாணவர்கள், பேராசிரியர்களுக்காக மாநகராட்சி ஏற்பாடு