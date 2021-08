மாநில செய்திகள்

பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் அதிகாரிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை + "||" + The chief-Minister will consult with officials tomorrow as schools and colleges are about to open

பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் அதிகாரிகளுடன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை