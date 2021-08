தேசிய செய்திகள்

நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்து + "||" + Krishna Jayanti; President congratulates the people of the country

நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்து