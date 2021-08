தேசிய செய்திகள்

கடின உழைப்பு, ஆர்வம் ஆகியவற்றால் வெற்றி சாத்தியப்பட்டு உள்ளது; லெகாராவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + Success is made possible by hard work and enthusiasm; Prime Minister Modi congratulates Legra

கடின உழைப்பு, ஆர்வம் ஆகியவற்றால் வெற்றி சாத்தியப்பட்டு உள்ளது; லெகாராவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து