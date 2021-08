தேசிய செய்திகள்

டோக்கியோ பாராஒலிம்பிக் போட்டி; தங்கம் வென்ற அவனிக்கு ஜனாதிபதி வாழ்த்து + "||" + Tokyo Paralympic Games; The President congratulated him on winning the gold

டோக்கியோ பாராஒலிம்பிக் போட்டி; தங்கம் வென்ற அவனிக்கு ஜனாதிபதி வாழ்த்து