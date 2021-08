உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையம் மீது ஐந்து ஏவுகணைகள் வீச்சு; சேதம் இல்லை + "||" + five missiles fired towards Kabul airport amid US pullout, one hits building

காபூல் விமான நிலையம் மீது ஐந்து ஏவுகணைகள் வீச்சு; சேதம் இல்லை