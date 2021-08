தேசிய செய்திகள்

கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா; பத்மநாபசுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் வருகை குறைவு + "||" + Kerala | Few devotees visit Thiruvananthapuram's Padmanabhaswamy Temple on Krishna Jayanti due to COVID19 surge in the state

