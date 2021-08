தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் உள்ளது - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சத்யேந்திர ஜெயின் + "||" + The COVID19 situation is under control in Delhi: Health Minister Satyendar Jain

