ஆப்கானிஸ்தான் தலீபான்கள் ஆட்சி : ஊடகங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லையா...! வீடியோ

வாஷிங்டன்

ஆப்கானிஸ்தான் தலீபான்கள் வசம் சென்றதையடுத்து, உலக நாடுகள் பலவும் ஆப்கானில் இருக்கும் தங்கள் நாட்டு குடிமக்களை அங்கிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் உடனடியாக இறங்கின.

இதற்கிடையில் தலீபான்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியின் கீழ் வாழ விரும்பாத ஆப்கான் மக்களும் நாட்டை விட்டு வெளியேற தொடங்கினர்.

ஆகஸ்ட் 15 அன்று ஆப்கானிஸ்தானை தலீபான்கள் கைப்பற்றிய பின்னர் ஊடகவியலாளர்கள் குறிவைக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளிவந்தன. தலீபான்கள் நாட்டில் பத்திரிகைகள் சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிப்பதாக கூறினார்கள்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு, டோலோ நியூஸுடன் பணிபுரியும் ஆப்கானிஸ்தான் நிருபர் மற்றும் ஒரு கேமராமேன் ஆகியோர் காபூலில் தலீபான்கள் நகரத்தில் தாக்கப்பட்டனர்.

நங்கர்ஹார் மாகாணத்தில் தலைநகர் காபூல் மற்றும் ஜலாலாபாத்தில் தலீபான்கள் பத்திரிகையாளர்களை தாக்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காபூலைக் கைப்பற்றியதிலிருந்து கடந்த வாரங்களில் தலீபான்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களின் வீடுகளில் சோதனை நடத்தினர். தலீபான்கள்ஜெர்மன் ஊடக அமைப்பான டாய்ச் வெல்லே (DW) இல் பணிபுரியும் ஒரு நிருபரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவரை கொலை செய்தனர்.

மேலும் சமீபத்ததில் வெளியான வீடியோ ஒன்று பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்து தலீபான்கள் அளித்த வாக்குறுதி குறித்த கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.

செய்தி சேனல் ஒன்றில் செய்தி வாசிப்பவருக்கு பின்னால் துப்பாக்கி ஏந்திய தலீபான்கள் காட்சி அளிக்கிறார்கள்.

The two armed Islamist militants in the background, watch their eyes. https://t.co/eYjwYJVGeu