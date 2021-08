தேசிய செய்திகள்

மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு : புதுச்சேரி சட்டசபையில் தீர்மானம் + "||" + Opposition to Meghadau Dam: Resolution in the Pondicherry Assembly

மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு : புதுச்சேரி சட்டசபையில் தீர்மானம்