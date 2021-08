தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் 6, 7, 8 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு 6-ம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு

Karnataka to resume physical classes for standards 6-8 from September 6

