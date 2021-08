மாநில செய்திகள்

அடையாள அட்டை, சீருடை அணிந்து சென்றால் அரசு பஸ்களில் மாணவர்களுக்கு இலவசம் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் + "||" + Identity card, if wearing uniform Free for students on government buses Minister Rajakannappan

