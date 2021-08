மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த கோவையில் நாளை முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் - கலெக்டர் சமீரன் அறிவிப்பு + "||" + Additional restrictions to control corona infection in Coimbatore from tomorrow - Collector Sameeran's announcement

கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த கோவையில் நாளை முதல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் - கலெக்டர் சமீரன் அறிவிப்பு