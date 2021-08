மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு; பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை: பள்ளி கல்வி அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Opening of schools; Parents, students need not fear: Minister of School Education

பள்ளிகள் திறப்பு; பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை: பள்ளி கல்வி அமைச்சர் பேட்டி