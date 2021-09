தேசிய செய்திகள்

டோக்கியோ பாராஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய வீரருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + PM Modi congratulates Indian athlete who won bronze at the Tokyo Paralympics

டோக்கியோ பாராஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய வீரருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து