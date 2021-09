தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து வருபவர்கள் 7 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தல் கட்டாயம் - கர்நாடக அரசு முடிவு + "||" + 7-day institutional quarantine mandatory for those coming to Karnataka from Kerala

கேரளாவில் இருந்து வருபவர்கள் 7 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தல் கட்டாயம் - கர்நாடக அரசு முடிவு