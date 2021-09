தேசிய செய்திகள்

மாரியப்பன் சாதனையால் தேசம் பெருமை கொள்கிறது: பிரதமர் மோடி டுவிட் + "||" + Mariyappan Thangavelu is synonymous with consistence and excellence.

