தேசிய செய்திகள்

நடப்பு நிதியாண்டில் விமான தொழிலுக்கு ரூ.26 ஆயிரம் கோடி இழப்பு + "||" + For the aviation industry in the current financial year Rs 26,000 crore loss

நடப்பு நிதியாண்டில் விமான தொழிலுக்கு ரூ.26 ஆயிரம் கோடி இழப்பு