தேசிய செய்திகள்

வாரம் இரு முறை ஆசிரியர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் தகவல்களை தர வேண்டும் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Twice a week Teachers should be given vaccination information - Federal Government Instruction to States

வாரம் இரு முறை ஆசிரியர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் தகவல்களை தர வேண்டும் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்