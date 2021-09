தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் மின்னல் தாக்கி இருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Two died, two injured following lightning in Kishanganj area of Baran, Rajasthan.

ராஜஸ்தானில் மின்னல் தாக்கி இருவர் உயிரிழப்பு