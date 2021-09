மாநில செய்திகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனைவி மறைவு: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் அஞ்சலி!! + "||" + O. Panneerselvam's wife passes away: Tribute to chief Minister MK Stalin, Edappadi Palanisamy in person !!

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனைவி மறைவு: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் அஞ்சலி!!