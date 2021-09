உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து கூட்டம் கூட்டமாக பாலைவனம் வழியாக தப்பி செல்லும் மக்கள் + "||" + Taliban-held Afghanistan walking miles through the desert across the Pakistani border and into Iran

