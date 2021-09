மாநில செய்திகள்

9 மாவட்டங்களில் 6 ஆயிரம் குடியிருப்புகள் கட்ட முடிவு - தமிழக அரசு + "||" + Government of Tamil Nadu decides to build 6,000 flats in 9 districts

