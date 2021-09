கிரிக்கெட்

6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த ஜோ ரூட்! + "||" + Joe Root returns to the Test rankings pinnacle after six years

6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த ஜோ ரூட்!