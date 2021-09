மாநில செய்திகள்

“ஜல்லிக்கட்டில் நாட்டு மாடுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி” - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + "Only cCountry cattle are allowed in Jallikattu" - Chennai High Court order

