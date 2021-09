மாநில செய்திகள்

நீலகிரி: கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் விற்பனை + "||" + Nilgiris: Liquor sales only to those who have been vaccinated against corona

நீலகிரி: கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் விற்பனை