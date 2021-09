உலக செய்திகள்

தலீபான்களின் புதிய அரசின் சுப்ரீம் தலைவர் முல்லா ஹைபத்துல்லா + "||" + Taliban set to name Haibatullah Akhundzada as supreme leader, map out their government

தலீபான்களின் புதிய அரசின் சுப்ரீம் தலைவர் முல்லா ஹைபத்துல்லா