உலக செய்திகள்

புதிய உருமாறிய ‘மு’ வைரஸ், தடுப்பூசிகளுக்கு தப்பி விடும்: உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை + "||" + WHO warns new Mu variant of COVID-19 could be more vaccine-resistant

புதிய உருமாறிய ‘மு’ வைரஸ், தடுப்பூசிகளுக்கு தப்பி விடும்: உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை