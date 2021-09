மாநில செய்திகள்

சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் புகுந்து தாக்குதல் போலீசார் துப்பாக்கி சூட்டில் பலி + "||" + ISIS-inspired extremist on New Zealand's terror watchlist is shot dead and at least six people are left fighting

சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் புகுந்து தாக்குதல் போலீசார் துப்பாக்கி சூட்டில் பலி