மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல்: கொரோனா நோயாளிகள் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை வாக்களிக்க அனுமதி + "||" + Corona patients are allowed to vote from 6pm to 7pm

உள்ளாட்சி தேர்தல்: கொரோனா நோயாளிகள் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை வாக்களிக்க அனுமதி