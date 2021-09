மாநில செய்திகள்

எழுத்தாளர் எஸ்.பால பாரதிக்கு பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது அறிவிப்பு + "||" + Announcement of the Bala Sahitya Puraskar Award to author S. Bala Bharathi

எழுத்தாளர் எஸ்.பால பாரதிக்கு பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது அறிவிப்பு