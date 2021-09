கிரிக்கெட்

ஓவல் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் + "||" + 4th Test, Day 2: England all out at 290, take lead of 99 runs against India (191) at the Oval, London

ஓவல் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்