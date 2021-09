கிரிக்கெட்

மைதானத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்த ஜார்வோ கைது + "||" + Pitch invader 'Jarvo' arrested after colliding with Jonny Bairstow on field

மைதானத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்த ஜார்வோ கைது