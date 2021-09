தேசிய செய்திகள்

சென்னை உள்பட 12 ஐகோர்ட்டுகளுக்கு 68 நீதிபதிகள் கொலீஜியம் பரிந்துரை + "||" + Supreme Court Collegium recommends 68 names for appointment as judges in 12 high courts

