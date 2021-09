மாநில செய்திகள்

கேரளாவில் மீண்டும் தலை தூக்கிய நிபா வைரஸ்: 12 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு + "||" + 12-year-old boy dies of Nipah virus in Kerala; Central team rushed to state

