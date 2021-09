தேசிய செய்திகள்

"சுதந்திர போராட்ட வீரருக்கு ரசிகராக இருங்கள்" - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + "Be a fan of the freedom fighter" - Governor Tamilisai Saundarajan

"சுதந்திர போராட்ட வீரருக்கு ரசிகராக இருங்கள்" - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்