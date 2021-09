தேசிய செய்திகள்

3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக கோவா சென்றடைந்தார் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + President Ram Nath Kovind on his arrival in Goa.

