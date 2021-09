மாநில செய்திகள்

மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து செப்.20 ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு + "||" + Demonstration on September 20 to condemn the BJP government - Announcement by coalition parties including DMK

மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து செப்.20 ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு